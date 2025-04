Casagrande: Choro de Neymar é sinal que a ficha caiu que não dá mais?

Memphis tem que jogar mais e falar menos no Corinthians, diz Casão

Memphis Depay precisa jogar mais bola e falar menos no Corinthians, afirmou Walter Casagrande.

O colunista criticou o tom da entrevista de Memphis após a derrota em casa do Corinthians para o Fluminense.

Em relação à entrevista do Memphis, o Memphis tem que jogar mais bola. O Memphis tem que aparecer mais pro jogo, tem que dar mais, precisa fazer muito mais do que ele vem fazendo. Não só por causa do enorme salário que ele ganha, do enorme prêmio que ele ganhou na final do Campeonato Paulista e de todo os prêmios que ele ganha, se der 10 passes, se fizer três gols, se coçar a nuca quatro vezes — tudo que o Memphis faz, ele ganha dinheiro, então ele tem que jogar mais.

E não é hora de falar, é hora de jogar. Ele se escondeu ontem e se escondeu no sábado [no Dérbi] também. Então, ele tem que jogar mais bola e falar menos. O problema tático, de montagem de time, é da comissão técnica. Se a comissão técnica não está agradando, a diretoria troca e contrata outro treinador. Não é o jogador que tem que falar, porque jogador de futebol não gosta quando o treinador vai na entrevista e entrega jogador. Tudo isso que o Memphis falou, fala dentro do vestiário, na cara do Ramón Díaz.

Casagrande

O colunista questionou o excesso de protagonismo fora de campo de Memphis no Corinthians. Para Casagrande, o astro holandês não pode se sentir todo-poderoso.