Corinthians vence o São Paulo e é hexa brasileiro com recorde de público

Nicole salva. Aos 42, o Tricolor Paulista teve ótima chance com Aline Milene. Ela recebe lindo passe na área, finaliza na saída da goleira e Nicole faz a defesa para salvar o Coritnhians.

Não valeu! A um minuto do fim do tempo regulamentar, Ana Alice fez linda jogada na pequena área. A zagueira estava bem posicionada, recebeu passe, dominou no peito e, com tranquilidade, tocou por cobertura sobre Nicole. A árbitra apontou impedimento no lance e anulou o golaço do São Paulo.

O que é isso, Camilinha. Antes dos 5 minutos da segunda etapa, Aline Milene recebeu na direita, passou por duas marcadoras, invadiu a área e encontrou Camilinha sozinha, na marca do pênali. A camisa 10 teve tempo para dominar e pensar, mas isolou a finalização.

Gol do título! Depois do susto, o Corinthians colocou mais a bola no chão e trabalhou os passes. Aos 18, Yasmim ganhou espaço pela esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou. Millene apareceu para ajeitar de cabeça e, de frente para a meta, Jaqueline testou a bola para o fundo da rede.

Na trave! Perto dos 40, Serrana recebeu na direita, arrumou para trás e Rafa Mineira chegou chutando firme, de primeira. A bola pegou efeito, mas bateu na trave direita de Nicole.

Carol amplia. No fim, Carol Nogueira puxou contra-ataque sozinha, carregou por mais de metade do campo, protegeu da marcação, invadiu a área e tocou na saída de Carlinha para fazer 2 a 0.