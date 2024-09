Haaland faz gol 100, mas City tem de buscar empate no fim contra o Arsenal

Nos vinte primeiros minutos, o Arsenal não saía do campo de defesa. Até que a balança do jogo mudou com a lesão de Rodri. E ironicamente foi um defensor que, em uma chance rara dos gunners até então, marcou um golaço, com a categoria de Calafiori, justamente um minuto depois da saída do meia espanhol.

O gol não mudou a estratégia nem dos mandantes, que seguiam com a bola, tampouco dos visitantes, que tentavam jogadas em velocidade e trabalhar melhor a bola, sem sucesso. Os londrinos viraram o jogo com a bola parada que resultou no gol de cabeça de Gabriel Magalhães. À frente no placar, o Arsenal terminou em desvantagem numérica no fim da primeira etapa com a expulsão de Trossard, contestada fortemente por Mikel Arteta junto ao árbitro Michael Oliver.

Pep Guardiola parecia insatisfeito com sua equipe, e chegou até mesmo a ser flagrado chutando o banco de reservas do Etihad Stadium durante a primeira etapa, mas no segundo tempo, com um jogador a mais, foi pra cima dos Gunners, que tentavam se segurar como podiam, se postando na última linha defensiva.

A pressão do Manchester City era grande, aproveitando um jogador a mais para tentar finalizar. Mas, sem conseguir entrar na área, os citizens tentavam com chutes de longa distância, que eram defendidos por Raya. Sem atacar no 2º tempo, o Arsenal se segurava, querendo sua primeira vitória no Etihad Stadium desde 2015, mas o City buscou o empate nos acréscimos com gol de Stones e manteve sua invencibilidade de 1 ano e 10 meses sem perder em casa. A última derrota foi diante do Brentford, em 12 de novembro de 2022, pelo Inglês.

Gols e destaques

Haaland abre (1x0): Aos 8 minutos, Savinho recebeu a bola no lado direito, driblou dois, saiu pelo meio com grande espaço entre a defesa do time londrino e viu Haaland passar no meio de dois zagueiros. O norueguês ficou na cara do gol e tocou na saída de Raya para marcar seu 100º gol pelo Manchester City, tendo feito 105 jogos pelo clube.