A conta do corpo do Neymar chegou e faz tempo que ele não está 100%

Faz muitos anos que Neymar não está 100% fisicamente. Nenhum jogador que volta de contusão está 100% fisicamente. Quem alcança essa condição são jogadores que fizeram a pré-temporada completa e vêm jogando consecutivamente desde o campeonato estadual.

Essa nova contusão muscular do Neymar é a terceira desde quando voltou da cirurgia de ligamento cruzado. Na terceira partida com o Al-Hilal, ele sentiu o primeiro problema muscular. Dessa vez, Neymar estava 42 dias parado por causa da sua segunda contusão muscular, que teve na partida contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do campeonato paulista. E agora, contra o Atlético-MG, em um pouco mais de 30 minutos, teve a terceira lesão muscular.

Eu tenho a impressão de que essa foi a primeira vez que Neymar percebeu que sua condição física chegou ao limite. O corpo dele não suporta mais a intensidade de uma partida de futebol, e esse é o preço de sua vida desleixada, principalmente no pós-operatório de todas as cirurgias que fez. Ele não consegue mais jogar, mas não admite que isso aconteceu, assim como todos os seus fãs, da imprensa esportiva e da sociedade, também não admitem. Insistem em dizer que ele é a grande esperança para a Copa do Mundo de 2026.