Diretoria precisa dar condições ao 'veterano' Cuca e montar um elenco forte

Neste momento, só consigo pensar que foi o nome que melhor conhecia o clube e talvez o mais fácil diante da pressão que o time enfrentava para anunciar um novo comandante. Agora basta saber se a diretoria dará as mesmas condições para Cuca montar uma equipe do que daria com a chegada de um treinador com um peso internacional. Cuca poderá pensar e fazer um time competitivo?

Outra questão que fica é sobre o trabalho a longo prazo, já que o Atlético tem tido diversas trocas de treinadores, e Cuca tem um histórico de ter deixado alguns trabalhos pelo caminho. Será que ele realmente sustentaria o compromisso com o Galo até o final do contrato? Acredito que essa seja a principal angústia do atleticano.