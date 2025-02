Hulk comemora clássico de gala pelo Galo com vinho de R$ 42 mil

Hulk, o incrível camisa 7 do meu Galo, continua a escrever capítulos memoráveis em sua trajetória no futebol brasileiro. Aos 38 anos, ele demonstra que a idade é apenas um número, mantendo-se como protagonista e referência técnica do Galo.

No último clássico contra o Cruzeiro, Hulk brilhou intensamente ao marcar os dois gols que garantiram a vitória do meu Galo por 2 a 0. Com esses tentos, ele alcançou a marca de nove gols em 12 partidas contra a Raposa, consolidando o rival como sua maior vítima no futebol nacional.

Para comemorar essa atuação mágica pelo meu Galo, Hulk postou que a noite terminou na companhia da esposa Camila Ângelo e com uma taça de vinho Barca Velha, avaliada em cerca de R$ 42 mil. Olha que são apenas 750 ml do vinho que é considerado por muitos especialistas como o melhor de Portugal. Na postagem, Hulk publicou na legenda: "Aquele vinho preferido, com a companhia perfeita!"