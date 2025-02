Neymar precisa do Brasil, e o Brasil precisa muito dele!

Chorei, porque não deve ser fácil ser o Ney. Tem glamour, tem dinheiro e fama, mas tem o fardo gigante de sempre esperarem muito de você tanto dentro como fora de campo. Não importa o tamanho da decisão, ela será julgada. Não importa se você acha que precisa dar satisfação ou não, haverá cobrança. Faz parte né gente? Afinal figuras públicas estão sujeitas. Mas acho tão cruel! Quem nunca errou pra ter tanto direito de apontar o dedo para o outro?

Acho nobre e corajoso quem assume o risco de decepcionar o próximo, quando escolhe ser ele mesmo e seguir vontades próprias!

Toda ação tem reação. Toda escolha tem um preço. Que possamos fazer o exercício de nem sempre entendermos todas as decisões dos outros, mas que sejamos capazes de respeita-las! E vale lembrar que a gente, na maioria das vezes, não sabe o que se passa no mundo do outro.

Que, nessa nova era Ney no Brasil, a gente aprenda a abraçar mais, a acolher e a se reconectar com um cara que é gigante no futebol! O mundo parou por ele! Como não ter orgulho? É hora de torcer pela recuperação do nosso camisa 10. O Neymar recuperado é nosso futebol com mais brilho, cor e vida. É nosso jeitinho brasileiro de volta!

E posso confessar? Estou com saudades demais da nossa forma de jogar. Do nosso gingado. Da nossa identidade!

Que seja uma temporada muito especial! Seja bem-vindo Neymar!