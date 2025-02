A Vila está abençoada! Santistas de alma lavada no final de semana

De acordo com dados do Peixe, dos 13 mil gols, 1.096 foram marcados por Pelé, maior artilheiro da história do clube. Neymar foi responsável por balançar a rede em 138 oportunidades.

A chuva na apresentação de Neymar, na sexta, e na vitória no Paulista, no sábado, foi para lavar a alma. Tirar qualquer energia negativa e preparar o Peixe para um novo momento. Agora, ele é segundo colocado do Grupo B, com 7 pontos!

Será que o Santos chegará a 10 pontos com o Neymar em campo contra o Botafogo-SP na quarta? Os momentos especiais para o santistas estão longe de acabar!

O menino Ney já deve treinar na segunda com os companheiros pela primeira vez. Que venha mais uma enxurrada de bons acontecimentos. Não só os santistas, mas todo o futebol agradece por grandes contratações e espetáculos.