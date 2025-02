'Ba-Vi' pelo segurança: Tricolor contrata funcionário demitido no Barradão

O futebol sempre nos reserva histórias improváveis, mas algumas tão simbólicas quanto a de Joelton Ataíde Neres, o segurança que saiu de demitido a contratado pelo time do coração em questão de dias. No último sábado (15), enquanto trabalhava no Barradão, Joelton foi flagrado cantando uma música da torcida do Bahia, durante a partida contra o Barcelona de Ilhéus. O vídeo viralizou rapidamente e acabou lhe custando o emprego.

A empresa terceirizada que o contratava alegou que não poderia mais garantir sua segurança e, sem muita conversa, Joelton foi desligado. Mas como todo bom tricolor, ele não se abateu. E foi aí que o destino, e a força da internet, entrou em campo.

Diante da repercussão, o Bahia não só contratou Joelton como funcionário do clube, mas também garantiu a ele um ano de salário compatível com sua função e um curso de formação em segurança privada. Além disso, ele ganhou uma camisa oficial do Tricolor e um convite especial para assistir à partida contra o The Strongest, pela Libertadores, no camarote da patrocinadora máster, Viva Sorte Bet.