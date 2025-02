Neymar expande propriedade e cria "supermansão" em Santos

Com mais espaço e privacidade garantidos, a residência em Santos se torna um refúgio para Neymar sempre que está no Brasil. O jogador, que já conta com diversas propriedades milionárias ao redor do mundo, reforça seu vínculo com a cidade onde começou sua carreira e onde ainda mantém fortes laços familiares.

Se dentro de campo Neymar já fez história, fora dele ele segue ampliando seus domínios - agora com imóveis que tornam sua vida (ainda mais) exclusiva.