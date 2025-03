Look de gala de milhares de dólares para 'goleada tática'

O técnico Segundo Castillo, do Barcelona de Guayaquil, conseguiu um feito raro na noite dessa última quarta-feira: chamar tanta atenção pelo figurino como o desempenho de gala do seu time em campo. Enquanto o Barcelona venceu o Corinthians por 3 a 0, Castillo desfilava à beira do gramado com um smoking impecável, digno de um tapete vermelho, e com direito à gravata borboleta. Mas afinal, quanto custa um traje desses? E mais: de onde vem essa veia fashion do treinador?

Segundo Castillo, técnico do Barcelona-EQU, durante jogo contra o Corinthians na Libertadores Imagem: Divulgação/Conmebol

Para quem não conhece, Segundo Castillo é um ex-volante da seleção equatoriana. No entanto, seu lado mais sofisticado apareceu agora, como treinador. O smoking não foi uma escolha aleatória. Segundo a imprensa equatoriana, sua esposa, Paola Castillo, tem papel fundamental na escolha dos figurinos. Ela é a responsável por definir os looks do marido para cada ocasião, garantindo que ele esteja sempre bem alinhado. Ele já apareceu de boina e outras vestimentas elegantes ao longo dos jogos. Ele assumiu o time como interino na última temporada e ganhou espaço para 2025.

O traje usado no jogo contra o Corinthians é de uma grife equatoriana e pode custar até 5.000 dólares, dependendo do corte e do tecido. Para Castillo, no entanto, a roupa não era apenas um detalhe estético - era um recado, se posso assim pensar. O Barcelona de Guayaquil completa 99 anos em 2025 e a atuação de gala na Pré-Libertadores merecia uma roupa no mesmo estilo.