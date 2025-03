Yara: Demitir Ramón antes do fim do Paulista não ajudaria em nada

Apesar da derrota por 3 a 0 diante do Barcelona-EQU, a diretoria do Corinthians não deveria pensar em demitir Ramón Díaz , afirmou Yara Fantoni, no Fim de Papo, nesta quarta (6).

Para a colunista, o clube deve esperar o técnico encerrar as campanhas nos campeonatos que está disputando para então pensar em analisar seu desempenho e cogitar sua demissão.