Dirigente, Paulinho diz quem não contrataria do trio Messi, Neymar e CR7

O Mirassol ganhou um reforço para o Paulistão. Paulinho, o volante campeão com a seleção e que passou por Corinthians e Barcelona virou dirigente e hoje é um dos responsáveis por uma das forças do interior.

Fomos até Mirassol conversar com ele. No papo, ele falou sobre como foi a transição de jogador para dirigente, dos objetivos do Mirassol no Paulistão, da relação com o Corinthians e revela quem ele NÃO contrataria do trio Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo.