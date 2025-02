'Vezinho' da Copa 2018: Neymar adota novo corte para reestreia no Santos

O corte "Vezinho" costuma ser o mais pedido e famoso. "Dessa vez, a gente só manteve o corte que já estava. Eu atendo o Ney desde junho de 2015. É sempre um prazer trabalhar com ele", explicou.

O profissional também revelou que Neymar estava feliz e com grande expectativa para a reestreia, justamente no dia do aniversário dele. "Desejo todo sucesso do mundo e boa sorte em campo", disse o cabeleireiro em suas redes sociais.

E aí? Gostaram do corte do Ney? Está no estilo para a noite de gala?