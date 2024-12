Atlético-MG anuncia contratação de Cuca, que terá 4ª passagem pelo clube

O clube chega ao nome depois de não conseguir fechar com Luis Castro e Pedro Caixinha, O nome do português António Oliveira também foi cogitado.

Cuca estava sem trabalhar desde junho, quando deixou o Athletico após colocar o cargo à disposição em um duelo do Campeonato Brasileiro.

Técnico mais vitorioso da história do clube, Cuca está de volta ao Galo! Esta será a quarta passagem do treinador pelo Atlético, onde comandou o time em grandes conquistas como o Triplete de 2021 (Brasileirão, Copa do Brasil e Mineiro) e a Libertadores de 2013, além dos Estaduais de 2012 e 2013, totalizando seis títulos.

Atlético-MG, em postagem nas redes sociais