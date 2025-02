Segurança demitido do Barradão ganha trabalho do Bahia: 'Salário de um ano'

Um cara simples e apaixonado pelo Bahia. Assim é Joelton Neres, ex-segurança do Barradão que foi demitido após cantar uma música do Tricolor do Aço em um jogo do Bahia no estádio do Vitória.

"O pessoal falava para parar e eu dizia que sou Bahia sempre. Não existe isso! Nos jogos do Vitória eu não podia nem sorrir, porque tinha que esconder meu aparelho que é vermelho e azul, mas no jogo do Bahia lá eu quis cantar", contou.

Durante a partida Joelton sabia que o vídeo havia repercutido, mas não tinha ideia da dimensão, já que não possuía celular e só pôde acessar as redes sociais quando chegou em casa.