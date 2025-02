Atleta mais bem pago do mundo, CR7 não abre mão de bacalhau especial

Cristiano Ronaldo não é apenas um dos maiores jogadores de futebol da história, mas também um exemplo de disciplina e longevidade no esporte. Mesmo aos 40 anos, o astro português continua em alto nível e, de quebra, lidera o ranking dos atletas mais bem pagos do mundo. Segundo o site Sportico, o goleador novamente liderou a lista, com renda total de US$260 milhões (R$ 1,5 bilhão).

CR7 guarda alguns segredos que aprecia na cozinha. Seu prato favorito é o tradicional bacalhau à brás, uma receita portuguesa que mistura bacalhau desfiado, ovos mexidos, cebola e batata palha. Um prato saboroso, mas não exatamente leve! Ainda assim, com a carga de exercícios que ele mantém, algumas extravagâncias ocasionais não comprometem sua forma física.