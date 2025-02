Com multa de € 50 milhões, filho de Robinho pode estrear pelo Santos

Enquanto Robinho cumpre sua pena de nove anos de prisão no Brasil, seu filho, Jeferson Robson de Souza, conhecido como Juninho, começa a trilhar um caminho no futebol. O jovem atacante, de apenas 17 anos, foi inscrito pelo Santos no Campeonato Paulista e pode ser acionado contra o Noroeste nesta noite. O jovem já tem multa rescisória de € 50 milhões (cerca de R$ 265 milhões), valor que demonstra uma estratégia do Santos para proteger a alegria e evitar assédio nos clubes.

Neymar e Juninho, filho de Robinho, durante treino do Santos Imagem: Raul Baretta/Santos

É lamentável pensar que, enquanto o Juninho busca seu espaço no futebol, a figura paterna segue envolvida em uma polêmica que marcou a carreira e a vida com a condenação por estupro. O Santos, que chegou a tentar recontratar Robinho antes da pena definitiva, mas teve que ceder por pressão pública, agora aposta no filho do ex-camisa 7 da Vila Belmiro.

O jovem conta com o apadrinhamento de Neymar, que já destacou que tomará conta dele, assim como Robinho o fez à sua época. Tomara que o futebol seja uma válvula de escape para Jeferson superar esse péssimo exemplo dado pelo pai e que ele trilhe uma carreira bem-sucedida e saiba driblar essa situação familiar.