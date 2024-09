Ainda bem que não é Libertadores! Hoje é dia de Atlético-MG x Palmeiras

Será que hoje é dia do feitiço virar contra o feiticeiro? Deyverson, herói alviverde na conquista da Libertadores contra o Flamengo, agora está vestindo a camisa do Galo e deixou claro que está doido para marcar um gol no ex-clube. "Espero que eu possa fazer um gol, porque só falta o Palmeiras para fazer gol em cima. De todos os times grandes do Brasil, só falta o Palmeiras. Então, estou muito ansioso para fazer um gol no Palmeiras, com todo o respeito que eu tenho também", disse recentemente o jogador.

E aí? Hoje é dia de reviver traumas ou de fazer o jogo virar? O Atlético deve ir com time reserva pensando na Copa do Brasil no meio de semana! Vale ter aquela amizade? Eu só digo uma coisa, independentemente do resultado, ainda bem que não é duelo de Libertadores.