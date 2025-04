Por que Lewis Hamilton tem tanta dificuldade em se encontrar na Ferrari?

Nem parece que, há uma semana, Lewis Hamilton estava animado com sua performance no GP do Bahrein, dizendo que tinha finalmente se encontrado com o carro da Ferrari: o heptacampeão voltou a se culpar pelo desempenho bem abaixo do companheiro Charles Leclerc no GP da Arábia Saudita, chegando a dizer que precisava de um "transplante de cérebro", referindo-se às mudanças que tem tentado fazer em seu estilo de pilotagem.

Esses altos e baixos se tornaram comuns na carreira do piloto de 40 anos desde que a F1 mudou de regulamento em 2022, e é difícil ver uma luz no fim do túnel.

Outro piloto que não enfrenta uma boa fase é Lando Norris, embora o caso do hoje segundo colocado no mundial seja mais ligado ao carro atual da McLaren, mais fácil de ver e, potencialmente, de resolver.