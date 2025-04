Bortoleto tenta estratégia diferente e é 18º: 'Achei que pneu ia estourar'

"Ele falou, cara, como que você fez isso?", contou Bortoleto com exclusividade. "Eu acho que eu quase não fiz, porque o pneu quase explodiu no final da corrida, não tinha mais nada. Mas era a única solução que a gente tinha, a gente não tinha outro jogo, só tinha aquilo e a gente tinha que ir com aquele pneu. Uma pena, mas olha, o resultado final não é aquilo que a gente espera, mas no final das contas eu fiz uma corrida decente. Eu cuidei bem dos pneus até o final da corrida, só que realmente eles não duraram, mas fiz uma boa corrida, não cometi nenhum acidente. [Fiz um] treino a menos, acho que a gente estava bem em desvantagem em vários quesitos esse final de semana, e só de trazer o carro para casa e ter mais conhecimento já é uma coisa positiva."

Bortoleto teve problemas com o cinto de segurança

O brasileiro revelou ainda que terminou a corrida com dores abdominais depois que seu cinto de segurança se soltou e começou a pressionar a região nas últimas voltas. A corrida em si já foi bastante física, disputada sob muito calor e umidade em Jeddah.

"Eu estou bem, óbvio que eu estou cansado, mas está todo mundo cansado. Eu estou bem fisicamente. O meu cinto que ele ficava soltando um pouco, e aí no final da corrida, toda freada que eu dava, meu corpo ia muito para frente e apertava no cinto que fica no meio, então eu estou com uma dor de barriga absurda, porque apertou muito, mas de resto, tudo certo, mas eu me preparei para isso. Acho que se eu tivesse um peso um pouquinho mais rápido, um ritmo melhor, talvez eu fosse cansar um pouquinho mais também."

Safety Car no começo travou a estratégia

A Sauber adotou uma estratégia diferente para seus pilotos desta vez, colocando Bortoleto no pneu médio e Hulkenberg no duro. A ideia era que os pilotos conseguissem se aproveitar a entrada do Safety Car em momentos diferentes da corrida.