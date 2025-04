Por que Hamilton crê que GP do Bahrein foi o momento da virada para ele

Era de se esperar que ele tivesse dificuldades. Afinal, foram 12 anos trabalhando em um mesmo ambiente, com um carro com ferramentas que ele mesmo tinha ajudado a desenvolver com seu feedback com o passar do tempo.

Agora, é tudo "alienígena", como definiu o heptacampeão. "Às vezes, acho que todos nós ficamos presos em nossos hábitos, estava pilotando do meu jeito que estou dirigindo e tentando fazer o carro vir até mim, mas não estava funcionando, então estou me adaptando ao carro agora", disse Hamilton.

"Também tenho que me acertar com as ferramentas... o volante é muito diferente com todos os controles da unidade de potência que temos, tenho que usá-los de forma muito diferente do que fazia antes."

Dificuldades de Hamilton e Sainz são semelhantes

O resultado é que, das cinco classificações disputadas até o momento, contando uma para a definição do grid da sprint na China, Hamilton só superou Leclerc uma vez. Em corridas, o monegasco chegou três vezes na frente do inglês, que só o bateu na sprint da China, lembrando que ambos foram desclassificados do GP em Xangai.

É um cenário semelhante ao enfrentado justamente pelo piloto que Hamilton substituiu, Carlos Sainz, na Williams. Ele tem sido consistentemente mais lento que o companheiro Alex Albon, que tem muito mais tempo de casa. E cita o mesmo tipo de dificuldade, de entender como as ferramentas que tem à disposição na nova equipe podem ajudá-lo nas diferentes situações pelas quais um piloto passa em um final de semana de corrida.