'Uma das melhores sensações da vida', diz Hamilton após estreia na Ferrari

Depois de sete títulos da Fórmula 1, Lewis Hamilton chamou de "uma das melhores sensações da vida" seu primeiro teste a bordo de uma Ferrari. O britânico deu 30 voltas a bordo do carro de 2023 diante de um apaixonado grupo de torcedores - estima-se que 1000 pessoas tenham se amontoado no alambrado do lado de fora da pista de Fiorano - em uma quarta-feira gelada, com chuva e neblina na cidade de Maranello, a casa da Ferrari.

"Tive a sorte de ter muitas estreias na minha carreira, desde o primeiro teste até a primeira corrida, pódio, vitória e campeonato, então não tinha certeza de quantas outras estreias eu teria, mas pilotar um carro Scuderia Ferrari pela primeira vez esta manhã, foi uma das melhores sensações da minha vida", disse Hamilton.

"Quando liguei o carro e entrei pela porta da garagem, eu estava com um enorme sorriso no rosto. Isso me lembrou da primeira vez que testei um carro de Fórmula 1. Foi um momento muito emocionante e especial. E aqui estou, quase vinte anos depois, sentindo essas emoções novamente."