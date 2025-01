Como Kimi Raikkonen quase quebrou a Lotus por ser rápido demais

Raikkonen começou 2013 vencendo novamente e fez mais seis segundos lugares naquele ano, mesmo sofrendo novamente para receber o que a equipe lhe devia. O problema veio a público durante o final de semana do GP da Bélgica, quando Raikkonen era vice-líder do mundial. Boullier confirmou que a equipe estava devendo para seu piloto. "Infelizmente, não somos tão ricos quanto outras equipes do grid."

Neste segundo ano, o próprio Raikkonen admitiu que estava correndo de graça. Tendo demonstrado que ainda era rápido e com essa informação da falta de pagamento correndo o paddock, não demorou para ele receber ofertas, e o finlandês surpreendeu a todos quando fechou seu retorno à Ferrari em 2014. "O motivo para eu sair foi realmente o dinheiro", admitiu o finlandês depois. "Com as coisas do jeito que estavam, eu não estava recebendo meu salário."

Equipe acabou sendo vendida por 1 libra

Sem receber, sabendo que o futuro estava garantido, e precisando de uma cirurgia nas costas, Raikkonen quase não apareceu para correr em Abu Dhabi naquele ano. E ele era terceiro na tabela! Bem ao seu estilo, dizia que preferia não ficar no top 3 para não ter que ir na cerimônia de premiação oficial da FIA, que acontece depois do final da temporada.

Ele apareceu em Abu Dhabi, mas não correu as duas últimas etapas por conta da operação. Segundo o jornalista finlandês Heikki Kulta, que acompanhou toda a carreira de Raikkonen de perto, essa bonificação por pontos foi o que quase levou a Lotus à falência. No total, a dívida ficou em 19.500 euros e até hoje não se sabe se o piloto recebeu todo o montante.

Especula-se que ele tenha desistido de receber os valores de 2013 até pelo que aconteceria com a equipe nos anos seguintes.