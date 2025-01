F1 vive ano decisivo e isso não tem nada a ver com o que acontece na pista

O projeto é ambicioso: repetir com o ambiente da Fórmula 1 a sensação de realismo de Top Gun: Maverick, com Brad Pitt como estrela principal e pilotos do grid atual fazendo participações. As pistas são reais, os carros são reais. A história, nem tanto. Mas dá para dizer que o filme que será lançado em junho é a aposta mais mainstream que a categoria já fez para ganhar, especialmente, o mercado norte-americano.

Há muitos boatos de que os gastos saíram do controle e a certeza de que as gravações acabaram se estendendo mais do que o inicialmente planejado, mas o otimismo é grande com o resultado final da produção capitaneada pelos mesmos realizadores de Top Gun.

Para se ter uma ideia, algumas cenas para o filme que será lançado no final de junho foram gravadas no grid do GP de encerramento da temporada do ano passado, em Abu Dhabi, assim como uma sequência no pódio, com a participação de George Russell e Charles Leclerc ao lado do "vencedor" da prova Sonny Hayes, interpretado por Pitt.