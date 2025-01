Ex-pilotos da equipe de Bortoleto veem ano de estreia duro para brasileiro

Essas mudanças aconteceram em um período de dois anos e são apenas o topo do iceberg. Bottas viu de perto esse processo e aponta qual acredita que pode ser o ponto fraco do projeto da Audi. "Acho que eles focaram no lado da unidade de potência já há algum tempo e investiram muito. Então podem fazer um bom trabalho. Mas todos os outros vão trabalhar com fornecedores de motores que estão no esporte há muito tempo", disse ele.

"Mas eles têm recursos, têm potencial. Minha grande preocupação é o chassi. Não é feito pela Audi, é feito pela Sauber. E precisa de melhorias. Eles sempre tiveram esse problema, com a dificuldade de atrair engenheiros das equipes britânicas. E quando eles vêm, ficam por um ano porque não se adaptam à Suíça."

De fato, esse sempre foi um problema da Sauber, única equipe da F1 baseada na Suíça e uma das três com suas fábricas principais fora da Inglaterra.

Esse problema se agravou com o teto orçamentário o qual todas as equipes têm que seguir. Isso porque existe um limite da folha salarial que impede que esses profissionais sejam atraídos por salários altos, ainda mais com o custo de vida elevado na Suíça. Por isso, a Sauber conseguiu a adoção de um mecanismo no teto que regula essa diferença entre os salários praticados na Suíça, Reino Unido e Itália.

"Acho que isso vai ajudar um pouco. E, se eles conseguirem um embalo positivo, as pessoas vão querer se juntar à equipe. Mas no momento é um início desafiador."

Zhou: Melhoramos, mas não era difícil

Companheiro de Bottas na Sauber ano passado, Zhou Guanyu disse que a temporada de 2025 deve ser melhor do que a do ano passado, "mas isso não é difícil, honestamente".