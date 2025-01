Ruanda, Coréia e Argentina querem receber a F1, mas quem vai ficar fora?

Na América do Sul, representantes argentinos se reuniram com Domenicali no GP de São Paulo. O obstáculo no caso deles é a dificuldade em se comprometer com um projeto de longo prazo, o que tem sido priorizado pela Liberty Media - e pode ser visto claramente pela duração da maioria dos contratos.

Em teoria, o número de provas pode aumentar. O limite é definido pelo Pacto da Concórdia, o contrato que rege as bases do campeonato e é firmado entre a Liberty, as equipes e a Federação Internacional de Automobilismo. A renovação deste contrato será neste ano e o limite atual é de 25 GPs.

No entanto, a pressão que o aumento do calendário exerceria no teto orçamentário que as equipes têm que seguir, no aspecto humano e nas metas de sustentabilidade da F1 freiam uma expansão.