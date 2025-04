McLaren domina, e Bortoleto perde o treino mais importante do GP da Arábia

A McLaren dominou a sessão de treinos livres mais importante do final de semana do GP da Arábia Saudita, com Lando Norris em primeiro e Oscar Piastri e menos de dois décimos de distância. E o brasileiro Gabriel Bortoleto não participou da sessão, depois que a Sauber encontrou um vazamento de combustível em seu carro logo antes da sessão.

O quinto GP da carreira do brasileiro não está se desenhando de maneira positiva, já que esse treino livre que ele perdeu é o único realizado à noite, no mesmo horário da classificação do sábado e da corrida no domingo. No horário de Brasília, essas sessões começam às 14h. No horário local, às 20h.

As únicas experiências dele na pista serão no período da tarde, quando a temperatura da pista é muito mais alta. Além disso, Bortoleto não tem à disposição o pacote de asas da Sauber, que ajuda o carro a se adaptar a uma pista em que é preciso diminuir a resistência ao ar gerada pelos carros, com os pilotos acelerando por cerca de 80% da volta.