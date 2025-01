O que Hamilton vai ter que entender para ser um grande na Ferrari

É impressionante o poder que a figura de Michael Schumacher ainda tem no imaginário de todos. É claro que cada trajetória é única, mas tudo o que ouvíamos sobre o alemão focava em um mesmo ponto: ele entendeu o que era preciso para se certificar de que todos os que estavam ao seu redor se desdobrassem por ele. Ele se desdobrava por eles e, juntos, formaram uma das equipes mais vencedoras da história.

A união Schumacher-Ferrari só não é a mais vencedora da história porque, depois dela, veio o casamento do próprio Lewis Hamilton com a Mercedes. Mas foram sucessos construídos de maneira diferente.

Schumacher entendeu rapidamente que teria que lidar com os mecânicos como se fossem da sua família. E de uma família bem diferente do que ele estava acostumado na Alemanha. Antes de aprender a falar italiano, aprendeu a falar com as mãos e, com isso, estabeleceu uma comunicação mais profunda com cada um.

Ele lembrava de detalhes da vida das famílias dos membros da equipe, perguntava se a filha de nome X tinha melhorado as notas de matemática, por exemplo. E isso é muito lembrado até hoje.

Ele se conectou por meio da comida também, outro ponto importante na cultura italiana. Elegeu sua "mamma", Rosella, logo na noite anterior ao lançamento de seu primeiro carro na Ferrari, em 1996, e ela se tornou a única que cozinhava para ele. Até hoje, Rosella diz que Michael está em primeiro lugar no coração dela e, todos os outros (e ela cresceu praticamente dentro da pista de Fiorano), ficam em segundo, sem qualquer distinção.

Estabelecendo essas fortes conexões, Schumacher teve mais facilidade de impor a sua carga quase insana de trabalho. E os resultados foram aparecendo.