Bortoleto roda e fica em 20° em noite de saco plástico na pista de Jeddah

Entre uma tentativa e outra, o piloto tinha pedido um ajuste de asa dianteira, que não foi feito.

De volta para sua última chance de fazer uma volta rápida, Bortoleto pegou o vácuo de uma Red Bull no início de sua volta, chegou a fazer o melhor mini setor do treino até ali, mas entrou forte demais na primeira curva e rodou. Como não havia tempo de abrir mais uma volta, ele ficou com a última colocação.

O resultado não é uma surpresa. Bortoleto vinha tendo um final de semana bastante desafiador antes de chegar na classificação, principalmente por não ter feito o único treino livre disputado à noite, no mesmo horário da classificação e da corrida, por conta de um vazamento de combustível em sua Sauber.

Além disso, ele também não tem à disposição as mesmas asas dianteira e traseira que seu companheiro Nico Hulkenberg, que ficou com o único kit mais adaptado às necessidades da pista de Jeddah, que é de alta velocidade, que a equipe tinha.

Ontem, ouvi o Hulkenberg falando que os pontos de freada mudam por causa do vento. Muda o jeito de pilotar. Isso afeta muito os carros de Fórmula 1. Não tinha andado a noite em Jeddah. Precisava encaixar uma volta e não consegui, infelizmente não me adaptei a tempo. Agora é tentar ultrapassar e ir para frente [na corrida] Bortoleto

A diferença dos tempos dos dois foi de sete décimos, mas nem tudo isso vem desta atualização, uma vez que Bortoleto só conseguiu dar uma volta que efetivamente contou para a classificação, feita quando a pista não estava tão emborrachada.