McLaren sobra na Arábia, e Bortoleto é piloto que mais anda após problemas

O brasileiro, que não tem o pacote de atualizações que seu companheiro Nico Hulkenberg está usando e que ajuda o carro a se adaptar a um circuito que premia um carro que gere menos arrasto, terminou em 19º, à frente de Lance Stroll, da Aston Martin. Mas mesmo com o novo pacote, seu companheiro, Nico Hulkenberg, ficou em 17º, dois décimos à frente do brasileiro.

Outra missão do terceiro treino livre, para todos os pilotos, foi fazer simulações de corrida com o pneu macio. A Pirelli trouxe pneus mais macios para este GP este ano, o que significa que as equipes não tinham muitas informações sobre o C5, que é o pneu de faixa vermelha neste fim de semana, principalmente depois que Yuki Tsunoda bateu no final do segundo treino livre e atrapalhou as simulações de todos.

O japonês, inclusive, perdeu parte da sessão, pois a Red Bull ainda terminava de consertar seu carro. E seu companheiro Max Verstappen, que reclamou do freio motor de sua Red Bull, em determinado momento do treino, foi o quarto.

Outro que não foi bem foi Lewis Hamilton. Ele reclamou com seu engenheiro que não sentia aderência vinda de seus pneus, depois de ouvir que estava perdendo sete décimos em relação ao companheiro Leclerc somente no primeiro setor. O britânico foi o 12º. Mas mesmo Leclerc estava reclamando bastante da Ferrari, dizendo que deslizava com os quatro pneus em algumas curvas, o que também indica falta de aderência.