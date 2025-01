Companheiro de Bortoleto na Sauber crê que brasileiro é 'muito promissor'

Um dos pilotos que saíram para dar lugar a Hulkenberg e Bortoleto é Valtteri Bottas, que disse esperar uma temporada difícil. A Sauber foi a última colocada no mundial do ano passado.

"Para qualquer piloto jovem, meu conselho é sempre não ser muito duro consigo mesmo e se dar tempo, porque é um esporte que exige muito aprendizado", disse o finlandês ao UOL.

"Mas ao mesmo tempo, os pilotos chegam muito bem preparados hoje em dia. Eles têm muito apoio, então acho que vai correr tudo bem. Mas estou esperando uma temporada difícil. As regras não estão mudando para 2025", lembrou.

"Os carros que as equipes têm agora não vão mudar totalmente. Não acho que será uma temporada de estreia fácil. Mas ele terá Nico ao lado ele e pode aprender com ele, com certeza. Ele tem muita experiência. Mas estou esperando uma temporada difícil."

O lançamento dos carros da Fórmula 1 será feito em um evento com as 10 equipes em Londres, dia 18 de fevereiro. E a pré-temporada será realizada entre os dias 26 e 28 de fevereiro, no Bahrein, pouco mais de duas semanas antes da primeira corrida do campeonato, na Austrália, dia 16 de março.