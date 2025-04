Hamilton vê tentativas de aumentar crises na Ferrari e busca blindar o time

"Sim", respondeu Hamilton com longa pausa. "Por um lado, era de se esperar. É a maior equipe da história da Fórmula 1. E é realmente bem especial. Há mais cliques, há mais matérias escritas sobre ela. E as pessoas têm opiniões. E as coisas não têm sido um mar de rosas. Então, acho que, sob a minha perspectiva, você não pode trabalhar com uma equipe e mudar as coisas da noite para o dia. E temos passado esse tempo nos conhecendo de verdade."

Hamilton prosseguiu dizendo que há mudanças a curto prazo que eles farão juntos, e outras que serão feitas a longo prazo, "mantendo toda a grandiosidade" do time ao mesmo tempo em que ele se torna mais forte.

Há tantas coisas boas dentro desta equipe. Queremos aproveitar a energia e a paixão que há dentro da equipe. E também temos que proteger a equipe. Porque os holofotes estão mais voltados para esta equipe do que para qualquer outra. E todos nesta equipe realmente se dedicam de corpo e alma. Estamos juntos nessa montanha-russa, subindo e descendo. E não tenho dúvidas de que chegaremos onde planejamos. Só vai levar tempo

O quanto do problema é o piloto e o quanto é o carro?

Dá para perceber o quanto Hamilton sente que esses ruídos extremos podem abalar a confiança da equipe em seu desenvolvimento e também sua posição dentro da Ferrari.

Quem toma as decisões da companhia não está muito interessado em saída de traseira na entrada de curva e saída de frente no meio, características desse carro ferrarista que só aumentaram com um problema fundamental do novo projeto, que ficou claro na desclassificação do próprio Hamilton na China.