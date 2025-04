Max com chance de vitória e Norris com vida difícil: o que esperar do GP

Max Verstappen conseguiu mais uma vez colocar a Red Bull em uma pole position que parecia destinada a um dos carros da McLaren, como ele fez há duas semanas no GP do Japão. Naquela ocasião, os dois pilotos do time inglês cometeram erros, enquanto ele teve uma volta espetacular. Em Jeddah, enquanto Lando Norris ficou no muro e larga só em décimo, Oscar Piastri até saiu da classificação sentindo que não tinha muito mais o que pudesse fazer. E, mesmo assim, vai largar em segundo na corrida que começa às 14 deste domingo, pelo horário de Brasília.

Mas será que o GP da Arábia Saudita será parecido com a prova japonesa, travada e quase sem ultrapassagens? Há motivos para acreditar que a prova não será tão travada quando o GP do Japão, nem tão movimentada quanto o GP do Bahrein.

Menos travada que GP do Japão, menos aberta que o GP do Bahrein

A Pirelli trouxe para a quinta etapa do campeonato pneus mais macios do que ano passado, quando foi possível fazer praticamente toda a corrida, tranquilamente, com os pneus duros.