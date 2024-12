O que Max Verstappen e Gabriel Bortoleto estão fazendo em Ruanda?

A Confederação Brasileira de Automobilismo também receberá uma menção especial pelo trabalho de igualdade, diversidade e inclusão.

A escolha dos locais para a entrega desses prêmios passa por interesses políticos e comerciais. E Ruanda conseguiu inclusive quebrar a tradição recente da FIA de realizar uma cerimônia em Paris, onde é sediada, e outra fora da França. E há bons motivos para essa "pressa" do país africano.

Ruanda pode sediar a F1?

Ruanda aproveitou a ocasião para se candidatar oficialmente para receber uma corrida de F1 no futuro, em um circuito desenhado pelo ex-piloto Alex Wurz. O circuito ficaria nos arredores da capital, passando por uma floresta e aproveitaria o perfil montanhoso do país, e as conversas com a F1 começaram há pelo menos um ano.

Existe uma vontade da categoria de voltar ao continente, algo que esteve perto de acontecer com a África do Sul, mas que não foi adiante por problemas financeiros com o projeto, embora os sul-africanos não tenham desistido e continuem a se reunir com a F1. A última vez que estiveram no paddock foi no Qatar, corrida que tinha um stand do governo de Ruanda oferecendo café de graça na fanzone.

Ruanda ocupou os noticiários há 30 anos por conta de um genocídio que vitimou entre 500 mil e um milhão de pessoas da etnia tutsi em um espaço de apenas 100 dias. O conflito foi estabilizado há tempos, mas o governo do país não é bem ranqueado em níveis de transparência do governo e liberdades civis, e tem investido pesado em atrair turistas, usando o esporte para fazer propaganda do país, então o projeto da F1 se encaixa dentro dessa estratégia.