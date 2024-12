McLaren domina o treino mais importante de GP decisivo em Abu Dhabi

Lando Norris foi o mais rápido e Oscar Piastri foi o segundo no treino livre mais significativo da preparação do GP de Abu Dhabi, que será o palco da decisão do campeonato de construtores da Fórmula 1. A McLaren está em primeiro, com 21 pontos de vantagem para a Ferrari, e pode conquistar o primeiro título desde 1998.

A McLaren, porém, tem um ponto fraco: sua velocidade de reta no momento é a pior de todo o grid, algo que já deixou os carros laranja expostos na última corrida no Qatar. Mas eles ainda podem mexer nos níveis de asa traseira desta sexta para o sábado e testar uma configuração diferente no terceiro treino livre, que começa às 7h30 da manhã, pelo horário de Brasília.

Depois de liderar o primeiro treino, Charles Leclerc não passou da sétima colocação, enquanto Carlos Sainz foi o quarto colocado. A tentativa da Ferrari de conquistar seu primeiro título desde 2008 sofreu um duro golpe com a confirmação nesta sexta-feira de que Charles Leclerc vai perder 10 posições no grid por conta de uma punição pela troca da bateria de sua unidade de potência. E, até por isso, o foco do monegasco foi na preparação de seu carro para a corrida.