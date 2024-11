O desafio de roteirista da série de 'trazer o Senna de volta para a Terra'

Por que ninguém pensou nisso antes?

Álvaro queria ser o dono dessa história. Achava que ela não tinha sido contada cinematograficamente da maneira como ele a enxergava. Ele achava, claro, do alto de seus 20 e poucos anos e sem experiência em roteiros para cinema, que isso nunca tinha sido feito simplesmente porque ninguém tinha pensado nisso. Encontrou lá pela décima página no Google o email de Bianca Senna, sobrinha de Ayrton, que está à frente do Instituto Ayrton Senna atualmente, e descobriu que sua visão não era tão distante do que a família queria.

Isso foi no início de 2017, há quase oito anos. As idas e vindas de lá para cá só mostraram como era tudo mais complexo do que Álvaro poderia imaginar.

"Eu descobri e aprendi e vi que mesmo contando essa história, não tem dono para essa história.

Várias pessoas queriam, entre aspas, controlar essa narrativa. Pessoas externas, pessoas que conviviam com o Ayrton? Parece que todo mundo queria que o Ayrton, realmente, fosse o Ayrton deles. E aí eu entendi por que demorou tanto para esse projeto acontecer. Porque encontrar o Ayrton, o Ayrton lógico, o cara que vivia os acontecimentos que aconteciam na vida dele e explicar esses motivos foi uma coisa muito difícil."

Retratar Prost foi um grande desafio

Intérpretes de Prost (Matt Mella) e Senna (Gabriel Leone) frente a frente em cena da série 'Senna' Imagem: Divulgação

Até porque é claro que, quando se conhece a história a fundo, há problemas. Como recontar a história da posição da pole position do GP do Japão de 1990, que acaba resultando no acidente que decide aquele campeonato a favor de Senna.