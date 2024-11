F1: Norris mostra ritmo da McLaren, e Hamilton diz que não é mais tão veloz

Depois de a Ferrari mostrar velocidade no único treino livre antes da classificação da sprint, Lando Norris restabeleceu a lógica para uma pista com muitas curvas de alta velocidade como o traçado do Qatar, dominou a tomada de tempo para a sprint e vai largar na frente na corrida curta, que começa às 11h da manhã deste sábado, pelo horário de Brasília.

A McLaren só não conseguiu a dobradinha porque Oscar Piastri, que suspeitava de danos em seu assoalho devido a uma escapada, perdeu o segundo posto para George Russell por um décimo. De qualquer maneira, a líder do campeonato se colocar em boa posição para pontuar mais do que a rival Ferrari, que larga em quarto com Carlos Sainz e em quinto com Charles Leclerc.

Para o monegasco, o resultado foi "uma volta à realidade, depois de um treino livre muito melhor do que esperávamos". O ritmo de corrida da Ferrari geralmente é um pouco melhor que o de classificação, mas mesmo assim eles não acreditam que possam fazer frente aos três primeiros.