Red Bull troca de piloto de novo depois de 2 GPs e promove Tsunoda no Japão

Esse carro pode ser rápido no papel, mas ter comportamentos que tiram a confiança do piloto e fazem com que ele não consiga extrair o máximo do carro. Pilotos diferentes tendem a precisar de características diferentes para sentirem essa confiança.

Max Verstappen tem uma sensibilidade ímpar, então ele consegue corrigir esses comportamentos sem perder tempo de volta. E isso manda para a equipe a mensagem de que esse caminho de desenvolvimento é o melhor.

Ao longo do tempo, o carro foi se tornando mais e mais complicado, dificultando a vida até do próprio Verstappen, que reclamou muito ao longo da temporada passada. A situação chegou a ponto dos engenheiros se desculparem com Sergio Perez, que era companheiro do holandês, e apontou logo que eles fizeram uma atualização que deu uma guinada negativa no comportamento do carro que aquilo tinha sido um erro.

Como Verstappen continuava andando bem, Perez não foi ouvido. E foi trocado por um piloto muito menos experiente. Para a Red Bull, Lawson tinha a atitude correta e não vinha com os vícios que um piloto tão rodado geralmente tem. A teoria não durou mais de duas corridas.

Por que a Red Bull tem pressa?