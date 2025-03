Bortoleto mostra mentalidade forte e é elogiado pelo time: 'Inacreditável'

Outro ponto interessante na comunicação de Bortoleto o fato de que, do outro lado da "linha", também está alguém quem está se ajustando à função. Garcia Lopez veio com Bortoleto do programa de testes da McLaren, e antes disso foi engenheiro de performance de Lando Norris, e atuou em algumas provas na posição atual. Mas essa é sua primeira temporada como engenheiro de pista, aquela peça que vai pegar as informações de performanc e de estratégia e passar ao piloto.

"Acho que ele é um ótimo engenheiro, principalmente nesse quesito de comunicação. A McLaren é muito forte nisso e ele vem dessa cultura", disse Bortoleto ao UOL Esporte. "Ele me ensinou muito na F2 sobre isso e eu estou me dando muito bem com ele. Sou muito grato por tê-lo como meu engenheiro e eu tenho certeza de que a gente vai alcançar boas coisas no futuro juntos. É um momento de aprendizado para as duas partes, crescimento de ambos lados."

Algo que vem chamando a atenção de qualquer um que segue a Fórmula 1 acompanhando o rádio do brasileiro Gabriel Bortoleto, que fez suas duas primeiras corridas da carreira na categoria nas últimas semanas, é a maneira assertiva como ele se comunica com o engenheiro de pista, o espanhol Jose Manuel Garcia Lopez. E isso vale também para um dos membros mais antigos de sua equipe, a Sauber.

Beat Zehnder faz parte do time suíço desde os anos 1980, começando como mecânico e subindo para a área administrativa e também para a comunicação com a federação ainda nos anos 1990. Tem nada menos que 595 GPs no currículo. E está impressionado como a assertividade do brasileiro e já o considera um dos melhores novatos com os quais já trabalhou, lembrando que, na Sauber, Zehnder ajudou a desenvolver nomes como Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Felipe Massa e Robert Kubica.

"Na corrida, ficamos um pouco sem combustível", contou o suíço quando perguntado pelo UOL Esporte sobre as mensagens via rádio de Bortoleto durante o GP da China. "O consumo de combustível foi maior do que o esperado. E quando ele alcançou Nico [Hulkenberg, seu companheiro], ele poderia tê-lo ultrapassado três voltas antes. Mas então ele veio no rádio e disse: 'Vou ficar atrás dele e aproveitar o DRS para economizar combustível'. Ele fez isso aos 20 anos. Para nós, que estamos na Fórmula 1 por tanto tempo, é óbvio. É meio que uma coisa óbvia. Mas vindo dele, sugerir isso, é inacreditável. Espero que possamos dar a ele a máquina que ele merece. Ele é muito bom."

A essa altura da corrida, inclusive, quando o engenheiro diz a Bortoleto que ele está liberado para disputar posição com o companheiro, o brasileiro ri e diz: 'Eu não acho que vamos disputar por essas posições". Eles eram os dois últimos colocados, em uma corrida em que ambos sofreram para controlar o carro na primeira volta e escaparam.