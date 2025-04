Audi não quer saber de nova troca de motor na F1: 'Ninguém precisa de V10'

As discussões sobre alterar novamente as regras dos motores da Fórmula 1 prometem dar o que falar antes mesmo do novo V6 turbo híbrido com combustível totalmente renovável estrear em 2026. E ninguém parece estar mais descontente com essa conversa do que a Audi, que se comprometeu a entrar na categoria justamente por causa da mudança para a qual está se preparando.

Os alemães compraram a equipe Sauber, já têm atualmente o controle acionário do time, e vão passar a dar nome ao time de Gabriel Bortoleto a partir de 2026, estreando junto de um motor também feito por eles.

A montadora, que está passando por cortes severos na Alemanha, investiu centenas de milhões de euros para montar uma fábrica de altíssimo nível para a fabricação desses motores, e contratou pesado, atraindo profissionais que estavam nas rivais, principalmente na Renault, que deixará de fabricar seu próprio motor.