GP do Japão: Datas, horários e tudo sobre a 3ª etapa do campeonato da F1

A Red Bull dominou em Suzuka, uma pista com curvas de alta velocidade e em que há bastante desgaste de pneus, casando-se perfeitamente com seu carro de 2024. Mas a prova foi estrategicamente variada, com diferentes escolhas de pneus e uma bandeira vermelha no início.

A variação de temperatura do asfalto foi de 7ºC ao longo da prova, fazendo com que o pneu médio funcionasse melhor (na primeira metade, quando o céu estava aberto), ora a vantagem fosse de quem estava no pneu duro.

Max Verstappen venceu, com o companheiro de equipe Sergio Perez em segundo. As Ferraris de Sainz e Leclerc ficaram em terceiro e quarto, respectivamente. Leclerc quase fez a estratégia de uma parada funcionar, mas foi superado no final por Sainz, que fez uma prova de recuperação após ter largado em oitavo.