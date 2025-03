Futuro de Lawson e volta dos motores V10 dominam bastidores da F1

"É difícil pilotar o carro, o Max consegue se adaptar", explicou Christian Horner, chefe da Red Bull. "Liam está com dificuldades de ter confiança no carro no momento, e é por isso que fizemos mudanças significativas no acerto do carro antes da corrida para dar mais confiança para ele."

Pelo que se viu na corrida e na própria linguagem corporal de Lawson após a prova, isso não ajudou. E o consultor da Red Bull, Helmut Marko, disse que uma reunião já está marcada para antes do GP do Japão a fim de definir se vale a pena continuar apostando em Lawson ou se seria melhor promover Yuki Tsunoda.

Perguntado pelo UOL sobre isso, Horner disse que não há nada específico sobre Lawson marcado em sua agenda. "Vamos estudar todos os dados e ver como podemos ajudar o Liam."

Horner, inclusive, não quis citar Tsunoda como único candidato e, por duas vezes na entrevista que deu após a prova da China, elogiou o trabalho do estreante Isack Hadjar. Ambos os pilotos, inclusive, testaram o carro da Red Bull ano passado e, segundo o chefe, foram bem.

Seria surpreendente, no entanto, que a Red Bull desistisse de Lawson tão rapidamente. Até porque é difícil para eles pensarem no título de construtores com o próprio Verstappen terminando fora do pódio, como foi o caso na China.

A F1 pode mesmo voltar a ter motores V10

O que parecia ser somente algo mais político inicialmente está realmente acontecendo: a Fórmula 1 terá um novo motor em 2026, que continua sendo híbrido, V6 turbo, sem um dos sistemas de recuperação de energia, e com combustível sustentável. Mas já está de olho em uma solução mais simples para um futuro próximo.