Por que a Red Bull vive dilema para encontrar companheiro para Verstappen?

Só se passaram duas corridas na temporada de 2025 da Fórmula 1, e o consultor da Red Bull, Helmut Marko, já admite que haverá uma discussão nesta semana para discutir o futuro de Liam Lawson, neozelandês que foi promovido por ele para fazer seu primeiro campeonato completo na categoria em uma das melhores equipes, como companheiro de Max Verstappen.

Lawson, no entanto, está sofrendo até mais que seu antecessor, Sergio Perez. Na China, no último final de semana, ele se classificou em último na sprint e no GP, e terminou fora dos pontos mesmo em uma prova com três desclassificações.

No Ju Responde, explico como a Red Bull chegou nessa situação e o que eles estão considerando para tomar essa decisão.