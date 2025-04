Clima não é dos mais amistosos na Red Bull após troca de Lawson por Tsunoda

O tetracampeão deixou claro que curtiu de propósito o post do ex-piloto Giedo van der Garde em que ele diz que a decisão da Red Bull foi perto de fazer "bullying" com Lawson, "quase uma medida desesperada" que não tem lugar no esporte competitivo. "Bom, eu curti o comentário, acho que isso fala por si só, certo?"

Tsunoda acha estranho o silêncio de Marko

A entrevista do próprio Tsunoda desta quinta-feira em Suzuka também colocou em dúvida qual é a posição de Marko, que é o chefe do programa de jovens pilotos da Red Bull. Ele disse que já na "segunda ou terça-feira" foi dito a ele para "ficar preparado porque algumas coisas podiam mudar". Quando visitou a fábrica da Red Bull para fazer o simulador com as regulagens da Racing Bulls para a pista de Suzuka, recebeu a notícia de Christian Horner de que correria pelo time de cima a partir do GP do Japão.

Mas, curiosamente, Helmut Marko não ligou para o japonês. "Surpreendentemente, ele ainda não me ligou. Muito incomum. Então, não tenho certeza se ele estava ocupado com outras coisas. Mas sim, mal posso esperar para vê-lo. Como ele vai reagir a mim. Mas sim, foi incomum, da F3 para a F1, sabe, ele sempre me ligou. Mas dessa vez ele não me ligou."

Mas o UOL Esporte apurou que Marko entrou em contato com o entourage do piloto japonês, apenas não ligou diretamente para ele. De qualquer maneira, essa troca de pilotos tão cedo na temporada não reflete bem no trabalho de Marko, seja qual for o piloto que está saindo ou entrando.

Quem ligou para Tsunoda diretamente passando dicas foi seu ex-companheiro de AlphaTauri, Pierre Gasly, que fez esse mesmo passo, indo da segunda equipe da Red Bull para a primeira, e não durando muito como companheiro de Verstappen, sendo rebaixado novamente.