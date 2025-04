'Não tento culpar ninguém por erros', diz Bortoleto antes de 3ª prova na F1

Depois que a Red Bull esperou apenas duas corridas para substituir Liam Lawson, que faz sua primeira temporada completa na F1, por Yuki Tsunoda, o próprio Gabriel Bortoleto foi questionado sobre o quanto que os erros que cometeu nas duas primeiras provas têm pesado na avaliação desse seu início de carreira na Fórmula 1. E lembrou que, ao contrário de Lawson, tem andado bem perto, e muitas vezes à frente, do bem mais experiente companheiro Nico Hulkenberg.

"Acho que o relacionamento tem sido muito bom até agora com todos. Precisamos levar o lado positivo. Acredito que a equipe está muito feliz com o que fiz até agora. Acho que não há muitos novatos se igualando aos companheiros de equipe logo de cara. Nico é um dos pilotos mais fortes do grid, na minha opinião. Poder estar perto dele é, para mim, uma coisa boa. A equipe vê isso, que estou sendo capaz de me adaptar", disse Bortoleto em Suzuka, outra pista em que nunca correu antes, a exemplo do que já havia ocorrido na China.

"Não tive muito tempo para fazer testes privados com carros de F1, então, para mim, acho que tudo é um pouco novo. Todas as situações pelas quais estou passando nos fins de semana, provavelmente é a minha primeira vez. Também tem isso. Ter muitos quilômetros em carros de F1, mesmo se é sua primeira temporada, também faz diferença. E no meu caso eu simplesmente não pilotei, então eles também levam essas coisas em consideração."