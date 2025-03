Desclassificação de Hamilton em GP pode não ser caso isolado para Ferrari

Mas não seria assim com qualquer equipe, sempre querendo operar no limite e, mesmo assim, as desclassificações são raras?

O campeonato só está começando, mas a Ferrari já deu indícios de ter um problema com a altura do carro em relação ao solo e é a esse tipo de risco que Vasseur deve estar se referindo.

Eles fizeram mudanças importantes no carro para este ano, que podem explicar isso. Eles colocaram o cockpit um pouco mais para trás e, com isso, a caixa de câmbio ficou mais próxima do eixo traseiro e sua variação de altura é maior que no passado.

Além disso, a Ferrari tem um difusor diferente, que visa permitir que eles usem uma suspensão menos dura e, ao mesmo tempo, que a traseira não fique muito alta nas curvas de lenta. No entanto, se esse difusor se tornar eficiente demais quando o carro ganha velocidade, o que é de se esperar com carros de efeito-solo, isso pode se tornar um problema porque o carro vai ficar muito baixo.

Então não é só levantar o carro?

A altura em relação ao solo é fundamental para o rendimento de um carro de F1 atual, que precisa estar o mais baixo possível para que os canais que o assoalho tem na parte inferior funcionem. E a Ferrari aparenta ser mais sensível que outros carros mesmo com uma diferença muito pequena. Ou seja, se eles acertam exatamente a altura que o carro deve estar para ter uma boa performance e chegar no final da corrida dentro do regulamento, têm um ótimo carro em mãos.