O que seria realista esperar do novo companheiro de Verstappen na estreia?

É bom lembrar que o experiente Sergio Perez, ficou pelo caminho logo de cara na classificação em algumas vezes ano passado. Ele chegou a ser vice-campeão com a Red Bull, mas à medida que o carro foi ficando mais complicado, a distância entre o mexicano e Verstappen cresceu de maneira desproporcional.

Não seria nenhuma surpresa, portanto, se Lawson se classificasse à frente de Tsunoda. A Racing Bulls foi bem nas duas primeiras etapas, e tem uma base mais estável - embora mais lenta.

Se Lawson não conseguiu passar do Q1 tento feito toda a preparação com a Red Bull, dá para imaginar a dificuldade que Tsunoda terá para aprender rapidamente os segredos do carro.

Mesmo estando há anos na Red Bull, ele só pilotou um carro da equipe no ano passado, no teste de jovens pilotos. Na época foi algo facilitado pela Honda para mostrar à Red Bull o que Yuki podia fazer. Ele foi bem no teste, como o próprio Christian Horner admitiu no domingo na China ao UOL Esporte.

Pela reação dos chefes da Red Bull, eles esperam que Tsunoda não entre na mesma espiral negativa de Lawson, e também em certa medida de Perez, que passou a ter sérias dificuldades de extrair o máximo do carro especialmente após mudanças que chegaram ainda no GP da Espanha de 2023, uma direção escolhida com base no que os engenheiros viam que seria mais rápido fazer, e que foi muito bem absorvida inicialmente para Verstappen, que dominou naquele ano. Em 2024, contudo, até mesmo o tetracampeão reclamou muito do carro.

Agora, será a vez de Tsunoda.