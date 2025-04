Novo chefe de Bortoleto começou como mecânico e ajudou Max no 1º título

Esse profissional também cuida de outros fatores da operação de corrida do time, e Wheatley ficou famoso pela atuação que teve com a equipe de pit stop da Red Bull, que foi a melhor da F1 em várias temporadas sob o comando dele. Conhecido pela atenção aos detalhes, Jonathan percebeu que era importante colocar canhotos de um lado e destros do outro numa equipe de pit stop, além de fazer avaliações psicológicas para posições chave no time que faz a troca de pneus e que precisa resolver problemas em poucos segundos.

Mas talvez o lance que mais deu visibilidade a Wheatley foi sua atuação no GP de Abu Dhabi de 2021, até porque, naquela temporada, a F1 decidiu mostrar as trocas de mensagem de rádio entre as equipes e a direção de prova, algo que não acontecia antes e dificilmente voltará a acontecer. Com isso, mostrou o tipo de trabalho que diretores esportivos fazem.

Wheatley aparece ali cobrando o então diretor de prova Michael Masi para que ele reinicie a prova, sabendo que isso beneficiaria Verstappen, que tinha pneus novos, ao contrário do líder Hamilton. Masi deu a relargada mesmo sem seguir os procedimentos de SC em sua totalidade, e Verstappen foi campeão.

A fama de detalhista, de conhecedor profundo do regulamento e do alto poder de persuasão são algumas características que Jonathan Wheatley vai levar para a equipe Sauber. E sua chegada, que ocorre oficialmente nesta terça-feira, depois de a Red Bull liberá-lo de cumprir todo o tempo que seu contrato previa para que ele não trabalhasse para outras equipes, é aguardada no time suíço.

"Jonathan definitivamente é um cara capaz de liderar uma equipe, de motivar uma equipe. Estou muito feliz com a chegada dele", disse o diretor de operações da Sauber, Beat Zehnder, que, com a chegada do britânico, deixará de sentar no pitwall da equipe depois de 37 anos.

"Nunca trabalhei com ele, mas claro que o conheço da minha época de Toro Rosso", lembrou o diretor técnico da Sauber, James Key. "Ele traz muita experiência para a equipe. Estou muito empolgado para trabalhar com ele, outro cara que tem o inglês como a primeira língua, e vai ficar cada vez mais comum ver essas canecas de chá ao invés dos cafezinhos".