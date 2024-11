Com a pista escorregadia, Hamilton lidera o primeiro treino em Las Vegas

Lewis Hamilton da Mercedes, foi o mais rápido em um primeiro treino em que os pilotos tiveram que ser cautelosos no circuito de rua de Las Vegas, pela falta de aderência. Seu companheiro, George Russell, foi o segundo, com as Mercedes fazendo suas voltas rápidas com pneus mais novos no final da sessão, com a pista mais emborrachada. Lando Norris, da McLaren, foi o terceiro, enquanto o líder do mundial, Max Verstappen, foi o quinto.

A pista melhorou bastante nos últimos minutos, mas no começo os pilotos mal podiam acelerar na saída das curvas. "Parece que estou pilotando no molhado", foi a primeira impressão de Liam Lawson, estreando em Las Vegas. E era o que parecia olhando de fora também.

Uma combinação entre a falta de aderência normal de uma pista de rua na primeira vez que os carros da Fórmula 1 correm nas ruas de Las Vegas depois de um ano, bastante sujeira, a ponto da imagem parecer até embaçada, e as baixas temperaturas, com os termômetros marcando 14ºC, complicaram a vida dos pilotos nesta primeira sessão.